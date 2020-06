Motoqueiro é detido por tentativa de roubo e porte ilegal de armas de fogo

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (12), policiais militares do 3º Batalhão Rural deteram um motoqueiro por tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo na Fazenda Matilde, em São Sebastião. O caso ocorreu por volta das 14h30.

Os agentes foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a um chamado de tentativa de roubo praticada por dois suspeitos, um motoqueiro e um garupa, em desfavor de uma jovem moradora da Fazenda.

Já com as características dos suspeitos e do veículo, a equipe foi até o local. Quando chegaram encontraram o condutor da motocicleta como um dos suspeitos da tentativa de roubo.

Fizeram abordagem e revista pessoal, com o suspeito foi encontrada uma arma de fogo de marca Taurus, cal. 38 e quatro munições intactas.

O suspeito foi conduzido à 33ª DP para registro e autuação, a arma foi apreendida pela autoridade judiciária.