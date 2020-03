Motociclista morre em acidente no EPIA Norte

PUBLICIDADE 

Na manhã deste sábado (7), um acidente entre um carro e uma motocicleta acabou com a morte do motociclista, na EPIA Norte, na altura da entrada do setor Noroeste.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a esta ocorrência empregando, 04 (quatro) viaturas terrestres e o resgate 03, com um total de 19 (militares) militares.

O veículo envolvido era conduzido por Anna Raquel de Brito, de 31 anos, que no momento do socorro se encontrava consciente, desorientada, com um corte na face e fratura no fêmur esquerdo. A vítima foi transportada para o IHBDF.

O condutor da moto, Jeferson Reis de Souza de 38 anos, infelizmente veio a óbito no local após mais de 30 minutos de tentativa de reanimação pela equipe do CBMDF e do SAMU. De acordo com as autoridades, a vitima sofreu um traumatismo craniano encefálico, um trauma na face e possível fratura no membro inferior direito.

divulgação: cbmdf

Divulgação: cbmdf

Com informações da CBMDF.