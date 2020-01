Motociclista morre após colidir com poste na Elmo Serejo

PUBLICIDADE 

Um motociclista morreu após colidir com um poste de iluminação pública na avenida Elmo Serejo, sentido Ceilândia, na madrugada desta segunda-feira (13).

Lucas Lopes dos Santos, 19 anos, perdeu o controle da direção da moto, uma Honda CG 150 de cor vermelha, e acabou batendo no poste. Quando o Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegou ao local, Lucas estava em parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros tentaram reanimar a vítima por cerca de uma hora. No entanto, o jovem não resistiu, e a equipe do CBMDF em conjunto com o Samu constatou o óbito.

A cena do acidente ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Será realizada perícia no local.