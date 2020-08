Motociclista falece em colisão frontal na DF-250

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado, nesta quarta-feira (12), para socorrer feridos em uma colisao frontal que envolveu uma moto e um carro na DF-250, km 06.

De acordo com os bombeiros, os veículos envolvidos seguiam em sentidos opostos, quando colidiram frontalmente. O condutor do carro, Victor Brendo Pereira do Nascimento, de 26 anos, foi atendido e transportado para o Hospital. Ele teve escoriações nos braços, porém estava consciente, orientado e estável. O motociclista faleceu no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando quatro viaturas e dezoito militares.