Motocicleta atropela casal que atravessava a BR-070, em Ceilândia

Ao tentar atravessar um trecho da BR-070, em Ceilândia, um casal foi atropelado por uma moto, na noite desta quarta-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as vítimas foram levadas para hospital da região por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ambos estavam conscientes, orientados e estáveis durante o socorro. O CBMDF auxiliou nas medidas protetivas de trânsito no local.