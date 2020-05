Motoboys recebem máscaras e álcool em gel

PUBLICIDADE 

Com a quarentena, grande parte dos moradores do Distrito Federal tem usado os serviços delivery e os motoboys se tornaram peças indispensáveis nesse atendimento. Para garantir a segurança de todos – trabalhadores e consumidores –, o programa Todos Contra a Covid, do Governo do Distrito Federal (GDF), doou, neste domingo (3), 100 kits com máscaras e álcool em gel. A ação aconteceu na 107 Sul, em frente à tradicional Pizzaria Dom Bosco, que também distribuiu, de graça, pizza aos entregadores.

“É muito importante para a gente receber as máscaras e o álcool em gel, porque nem sempre sobra dinheiro para a gente comprar. Além do mais, os consumidores estão atentos às normas de higiene na entrega. Esse aqui é um ‘kit do amor ao próximo’, uma boa ação do governo conosco, trabalhadores”, afirmou o motoboy Francisco Jaimons, que faz entregas por aplicativo.

Os kits foram arrecadados por meio de doações que o programa – comandado pelo vice-governador Paco Britto – vem recebendo de empresários da cidade. “As máscaras são muito importantes para quem tem que sair às ruas. O álcool em gel é outro aliado importante para a higiene na luta contra o coronavírus”, frisou Paco, acompanhado de sua esposa, Ana Paula Hoff. Os motoboys foram chegando, um a um, recebendo orientações e o lanche da pizzaria. “Com a máscara, você me protege e eu te protejo. Não pode deixar de usar”, disse Ana Paula a um dos entregadores.

Proprietário da Pizzaria Dom Bosco, o empresário Enildo Veríssimo – o Eni – contou que sempre cobra dos entregadores o uso de máscaras e a higienização das mãos. “Disponibilizamos o álcool, mas garantir que cada um tenha o seu para usar com mais frequência é muito importante. Além disso, também fazemos questão de olhar como está a limpeza das caixas nas motocicletas, onde a comida vai ser acomodada até chegar ao consumidor”, explicou.

A Dom Bosco, tradicional em oferecer pizza em pedaços no balcão desde sua criação, na década de 60, está oferecendo o serviço delivery desde o início do isolamento social imposto pelo GDF. “Tem sido muito importante para garantir o faturamento”, garantiu o empresário.

Quem também aproveitou o momento e o delivery para garantir renda durante a pandemia foi o motoboy Kaique Alves Maia, que após perder o emprego, tem feito entrega de comida para “pagar as contas”. “Ainda bem que surgiu essa oportunidade. Minha mulher está grávida e preciso colocar dinheiro em casa. Ganhar as máscaras e o álcool já é uma ajuda e uma economia para quem está juntando tudo para pagar as contas”, disse.

As máscaras são laváveis e confeccionadas em tecido, para que possam ser utilizadas outras vezes. O álcool é entregue em recipiente de 420g. Além disso, os kits contêm um manual com informações importantes sobre higienização e proteção contra o coronavírus.

Ação continuada

No último domingo (26/04), outros 100 kits foram distribuídos a motoboys em uma ação do programa Todos Contra a Covid e o restaurante Universal, da empresária e chef Mara Alckamin, com direito também a almoço. “É só um prato de comida e algumas palavras de agradecimento como ‘valeu, obrigado por você estar se arriscando por mim e por quem vai receber a comida em casa’”, disse a chef.

“Os motoboys são profissionais que estão mostrando à sociedade o tamanho e a importância dos serviços que oferecem. Mas é importante que estejam higienizados e usando máscaras para a proteção dos clientes e deles próprios”, enfatizou Paco Britto.

Com informações da Agência Brasília