Motoboy agredido é solto após audiência de custódia

O motoboy Davi José Trindade Santos, 21 anos, pivô de uma confusão em um condomínio de Taguatinga Norte no último fim de semana, foi solto nesta quarta-feira (22) após audiência de custódia. Ele estava preso desde terça (21) após a polícia constatar que a moto dele era clonada.

Para a juíza Lorena Alves OCampos, a conduta de Davi não demonstrou periculosidade exacerbada e abalou ordem pública. “Ainda, o indiciado possui apenas 21 anos, é primário, possui bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito”.

A magistrada optou pela liberdade provisória de Davi. Lorena entende que “o encarceramento cautelar do autuado somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade”.

A juíza deixa claro ainda que não irá levar em consideração “segregação com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente.”

Davi foi preso pelo fato de a moto ser clonada — o veículo original está registrado em Aparecida de Goiânia-GO. O jovem alegou ter comprado a moto na “Feira do Rolo”.

Apesar de não ter que pagar fiança, Davi não poderá mudar de endereço sem comunicar à Justiça e nem se ausentar do DF por maior de oito dias sem autorização legal. O jovem também terá de manter dados pessoais atualizados nos autos.