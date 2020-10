Moto irregular é abordada pela PMDF

PUBLICIDADE

Ao passar em Ponto de Demonstração da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na DF-075 KM 02, próximo ao Bandeirante, o condutor de uma motocicleta que transitava na faixa exclusiva, no intuito de burlar a fiscalização, obstruiu a placa com uma das mãos.

A corporação fez, então, acompanhamento do veículo, que foi abordado na DF-003 KM 22, altura da Candangolândia. Na busca pessoal foi encontrado dentro da mochila do condutor um cigarro e uma porção de uma substância que aparenta ser maconha.

O condutor da motocicleta foi conduzido à 21ª DP para registro do Termo Circunstanciado e a moto foi encaminhada ao depósito do DETRAN por não estar licenciada. O condutor foi notificado nos códigos 6599.2 (não licenciado) 6637.1 (sem retrovisor. 6670.0, 5681.0 e 6602.0