Moto adulterada com condutor sem CNH é apreendida na Asa Norte

Um homem foi preso pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) por conduzir uma moto com a numeração raspada e por não possuir CNH, na DF 010, Asa Norte, por volta das 09h dessa quarta-feira (20).

A equipe dos Motociclistas (MT) estavam em deslocamento para patrulhamento na cidade Estrutural, quando visualizaram uma motocicleta Honda CG, com aparência suspeita. Na abordagem o condutor informou não possuir CNH, e informou que não tinha o documento da moto pois havia lavado a roupa com a documentação no bolso.

Na busca veicular foi notado que havia adulterações no chassi e no número do motor, sendo que ambos estavam raspados. Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia para registro e a moto para apuração.

As informações são da PMDF