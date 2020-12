Mostra de cartazes do Cine Brasília abre nesta terça-feira (15)

PUBLICIDADE

As pessoas que passarem pela Estação 106 Sul do Metrô/Cine Brasília, a partir desta terça (15), vão poder apreciar um pouco da história da primeira e maior sala de cinema do Distrito Federal, com a exposição Cartazes Cine Brasília. É possível conferir o material até 15 de fevereiro de 2021. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) com a administração do Metrô-DF.

Com registros históricos de filmes que passaram pela telona da sala de projeção, a mostra abre para visitação no mesmo dia do início do 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB), que este ano, devido à Covid-19, deixou o cine e migrou para o Canal Brasil e para o streaming Canais Globo.

Acervo cultural

“Os cartazes das edições anteriores do Festival de Brasília são um tesouro que a secretaria tem em mãos”, comemora o titular da Secec, Bartolomeu Rodrigues. “Disponibilizar isso ao público é valorizar a memória viva do maior e mais importante festival de cinema do país.”

Com o registro imagético de diversos festivais, mostras, além de filmes brasilienses, nacionais e internacionais exibidos na telona de um dos cinemas mais tradicionais do país em atividade, a exposição reúne 44 pôsteres ao todo, divididos em quatro categorias temáticas: Produções Brasilienses (como Amor ao Quadrado, de René Sampaio, e Fuga sem Destino, de Afonso Brazza), Sucessos da Crítica Nacional (Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumans), Sucessos da Crítica Internacional (Acossado, de Jean-Luc Godard) e Festivais e Mostras de Cinema (com cartazes do FBCB e outros eventos do Cine Brasília).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma ação para preservar a história audiovisual que já passou pelo Cine Brasília e uma política de preservação e construção de memória artística e cultural”, resume o gerente e programador do Cine Brasília, Rodrigo Torres, que assina a curadoria da exposição. “Também é um convite à população que não frequentava o cinema para enxergar o espaço com um olhar mais próximo”.

Exposição Cartazes Cine Brasília

Abertura: terça (15). Visitação: até 15 de fevereiro de 2021, na Estação 106 Sul do Metrô.

Horário: mesmo período de funcionamento do metrô – de segunda a sábado, das 5h30 às 23h30; domingos e feriados, das 7h às 19h. Acesso gratuito.

As informações são da Agênca Brasília