Morre segundo detento da Papuda com coronavírus

PUBLICIDADE 

Na tarde desta terça-feira (2) foi confirmada a morte de mais um detento por coronavírus. Aos 40 anos, o homem cumpria pena no Presídio do Distrito Federal II e faleceu na segunda-feira (1º), no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Segundo informações confirmadas pelo Jornal de Brasília, ele se sentiu mal e foi socorrido, sendo levado para a Gerência de Saúde da unidade. Logo após ser transferido para o Hran, não resistiu e acabou falecendo na unidade de saúde. No Sistema Prisional do DF já são 767 casos confirmados e, agora, três mortes. Duas de detentos e uma de um policial penal.

Coronavírus no DF

No início da tarde desta terça-feira (2) o Distrito Federal registrou 402 pacientes recuperados de coronavírus desde o último boletim, divulgado na noite de ontem (1º). Esse total é o maior desde 20 de abril, que havia registrado 412 pacientes livres do vírus. De acordo com o painel do Governo do Distrito Federal (GDF), a capital já tem 5.982 casos recuperados do vírus, o equivalente a 56,2% do total de casos.

Desde o último boletim não foi registrado nenhum óbito em decorrência de complicações do vírus. Com 171 óbitos confirmados, 158 são do DF e os outros 16 são de pessoas residentes em outras unidades da Federação e que estavam internadas em hospitais da capital.

O número de novos casos confirmados no mesmo período foi de 171, totalizando 10.648 pacientes que já foram contaminados na capital, incluindo óbitos e pacientes recuperados. Deste total, 5.581 (52,4%) são homens e 5.067 (47,6%) são mulheres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE