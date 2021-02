Morre aos 85 anos o fotojornalista Luis Humberto Pereira

PUBLICIDADE

Morreu na madrugada desta sexta-feira (12) o fotojornalista Luis Humberto Miranda Martins Pereira. Referência na profissão, Luis Humberto tinha 85 anos sofria de mal de parkinson, o que gerou uma série de infecções.

Luis Humberto foi um dos fundadores do Instituto de Artes da Universidade de Brasília (IDA/UnB). Fez registros fotográficos de todo o Distrito Federal desde que chegou à capital, em 1961, vindo do Rio de Janeiro.

No ramo do fotojornalismo, Luis Humberto trabalhou para as revistas Veja e IstoÉ, além de veículos como o Jornal do Brasil.

O fotojornalista também era formado em arquitetura. Atuou nos projetos de construção do campus da Universidade de Brasília (UnB).