Morre 14ª vítima de coronavírus no DF

Foi registrada, na tarde desta sexta-feira (10) a 14ª morte por coronavírus no Distrito Federal. A vítima era uma mulher de 76 anos, moradora do Jardim Botânico. Elas era cardiopata, estava internada no Hospital Brasília desde 19 de março e faleceu na tarde nessa quinta-feira (9)

O Distrito Federal registrou, por volta de 11h desta sexta-feira (10), 35 novos pacientes infectados pela covid-19. Os casos, que haviam se mantido estáticos de quinta para sexta, subiram de 528 para 563.

O número de pacientes em estado grave permanece o mesmo: 16 vítimas estão na UTI; 44 estão internados em leitos e 383 seguem se recuperando em casa. Os 35 novos casos ainda estão em investigação. 148 pacientes já adquiriram os vírus e se recuperaram da doença.