Moradores do Núcleo Rural Lago Oeste tem até 5 de dezembro para concluir cadastramento

Entre hoje (23) e o dia 5 de dezembro deste ano os ocupantes das Fazendas Brocotó, Catingueiro, Sítio do Mato e Córrego do Ouro deverão entregar o formulário de cadastro, para fins de monitoramento ambiental e uso do solo no Núcleo Rural Lago Oeste.

O cadastro pode ser feito de duas formas: pelo portal da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro. Há ainda a possibilidade de receber ajuda técnica para preenchimento, na sede da Associação do Produtores Rurais do Lago Oeste (Asproeste), das 9h30 às 16h30, de 30 de novembro a 5 de dezembro.

A ação conjunta entre a Terracap, a Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal a (Seagri-DF), o Instituto de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Distrito Federal (Brasília Ambiental), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Asproeste tem por objetivo impedir o parcelamento irregular em terras da Agência, bem como contribuir para gestão ambiental da região.

O formulário para cadastro está disponibilizado no site da Terracap. O ocupante deverá preencher as informações solicitadas e fazer o upload dos documentos pessoais; dos cadastros ambientais (CAR) ou rurais (CCIR e ITR); dos documentos agroambientais; e dos documentos de posse/propriedade.

Para aqueles que quiserem fazer o cadastro de forma presencial, a Asproeste fica no endereço: DF 001 chácara 67 – Lago Oeste – Sobradinho DF. Informações pelo telefone: (61) 34781336.

Com informações da Agência Brasília