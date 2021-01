Monitores do Humanizar participam de capacitação de prevenção contra a Covid-19

PUBLICIDADE

Monitores do projeto Humanizar receberam nesta semana (quarta e quinta-feira, dias 6 e 7) um treinamento para prevenir a infecção pelo coronavírus durante o trabalho que fazem no Hospital de Base (HB), onde são responsáveis por recepcionar e orientar pacientes e acompanhantes na porta da unidade.

A capacitação foi conduzida pela Gerência de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), que administra o Hospital de Base. Para não ter aglomerações, os treinamentos foram divididos em dois dias com equipes reduzidas. Ao todo, os 32 colaboradores do Humanizar que atuam no HB participaram.

Além de abordar a importância de medidas como o uso de máscara, a lavagem constante das mãos e o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs), o momento foi crucial para a equipe tirar dúvidas e compartilhar algumas dificuldades enfrentadas durante o período. A exemplo da monitora Samanta Carvalho, de 33 anos. Grávida, ela ouviu atenta todas as recomendações sobre como fazer um atendimento adequado e seguro.

“Eu fico muito assustada, porque nossa profissão nos expõe muito, então as informações nos ajudam a entender um pouco mais sobre a situação que estamos passando”, declarou a colaboradora do Humanizar. “Como é uma doença ainda muito desconhecida, é importante falar sempre do assunto”, completou.

Cuidado com os colaboradores

Conduzida pelo médico do trabalho Rafael Almeida e pelo técnico de segurança Daverson Silva, a capacitação deu continuidade aos treinamentos oferecidos pelo projeto Humanizar a todos os colaboradores no início da pandemia, em março do ano passado. “A gente sempre reforça esses conhecimentos, porque, muitas vezes, as pessoas vão relaxando com os cuidados”, explicou Rafael.

O encontro, porém, não se ateve à Covid-19. “A iniciativa nos aproxima do profissional e nos permite ter um feedback do cenário de trabalho dele. Dessa forma, conseguimos até mesmo resolver outros problemas não relacionados à pandemia, mas que estão prejudicando de forma direta ou indireta a saúde dos profissionais”, complementou Daverson.

Prevenção para uma possível segunda onda

Desde março de 2020, o Iges-DF promove diversas capacitações para profissionais de todas as áreas com o intuito de conscientizar sobre os cuidados com a Covid-19. A ideia é replicar com frequência esse treinamento a todos os setores de serviços. As ações são promovidas pelo Núcleo de Pessoas e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) em parceria com a Superintendência Operacional do HB.

“O Sesmt tem se esforçado para auxiliar todo o quadro de colaboradores no enfrentamento a essa pandemia para que as unidades continuem prestando um serviço de qualidade para a população do DF”, afirmou Caio Oliveira Martines, gerente de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho.

As informações são da Agência Brasília