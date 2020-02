Monitor da Violência: DF é destaque na redução de crimes violentos em 2019

PUBLICIDADE 

De acordo com a sondagem divulgada pelo Monitor da Violência, o Distrito Federal é uma das unidades da federação com menor taxa de crimes violentos intencionais e letais do Brasil. O monitor que faz os levantamentos produz os dados para expor a violência e levantar soluções. A pesquisa, que é feita pelo Portal G1 juntamente com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou ainda a redução de 19% desse tipo de crime no país.

No ano passado, o índice no DF era de 14.6 crimes violentos por cem mil habitantes. Esse tipo de medida serve para determinar o nível de violência de algum lugar, pois relaciona a criminalidade com a população. Assim, em números exatos, foram 436 vítimas de crimes violentos na capital.

Com esse dado, o DF se encontra em quarto lugar dos estados que possuem menor número de crimes violentos no ano passado. São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais estão na frente da capital federal. No ano passado, os meses de fevereiro, julho e agosto tiveram as menores taxas dos crimes.

De acordo com o secretário de Segurança, delegado Anderson Torres, o DF é referência para outros estados quando o assunto é solução de crimes violentos, uso da inteligência no enfrentamento ao crime organizado e trabalho integrado das forças de segurança. “Estudamos as circunstâncias de cada crime e atuamos com foco em locais críticos. Ano passado atingimos a marca de menor índice de crimes violentos letais intencionais em 35 anos no DF”.

Objetivos e resolução

Uma das medidas estratégicas implementadas, desde o início do ano passado, pela SSP para conter a criminalidade foi a estipulação de metas e a cobrança de resultados até o ano de 2022. Em 2019, o objetivo era fechar o ano com a taxa de 13,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Porém, a taxa foi ainda menor: 13/100 mil, um cenário muito próximo da meta estimada para 2020, que é de 12,9/100 mil.

Com informações da Agência Brasília