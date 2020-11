Mobilização pelo fim da violência contra a mulher

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (25), Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) inicia a ação “Desvendando a Violência”, para promover uma reflexão sobre esse tema. A proposta é fazer palestras e debates com o público atendido pelo Pró-Vítima, programa da Sejus voltado às vítimas de violência, e os frequentadores da Praça dos Direitos do Itapoã. A programação também inclui a realização do webinário “Empoderar para prevenir a violência de gênero”.

“Vamos fazer uma conversa aberta sobre os tipos de violência contra a mulher. Sabemos que muitas vítimas só tomam conhecimento da situação que estão vivendo quando escutam exemplos e aprendem quais são os tipos de violência”, afirmou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “É por isso que promover essa reflexão é essencial”, concluiu.

A primeira atividade será a realização da palestra “Uma conversa aberta sobre os tipos de violência contra a mulher”, nesta quarta-feira (25), às 9h30, no Auditório da Administração de Taguatinga. No dia 1º de dezembro, às 7h30, esse bate-papo ocorrerá na Praça dos Direitos do Itapoã, com as mulheres que fazem aula de Zumba no espaço.

Os debates serão mediados por representantes da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência, da Sejus, e da Defensoria Pública do Distrito Federal. Já o webinário “Empoderar para prevenir a violência de gênero” está marcado para o dia 09 de dezembro, às 16h, via webex, com a palestrante Sarah Dantas, coaching e mentoria de negócios.

As informações são da Agência Brasília