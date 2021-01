Ministro da Educação visita colégio na Candangolândia

PUBLICIDADE

O secretário de Educação do DF, Leandro Cruz, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, visitaram neste domingo (24) o Centro de Ensino Médio Julia Kubitschek, na Candangolândia. Hoje ocorre o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e o CEM Julia Kubitschek recebe 512 participantes.

Milton Ribeiro disse que ficou “impressionado” com as medidas cautelares em relação ao novo coronavírus. “Pude visitar as salas e verificar também, junto com a empresa que está aplicando as provas, a questão do distanciamento, de todo o preparo, e fiquei muito impressionado”, afirmou.

Durante o encontro, o secretário Leandro Cruz destacou as melhorias nas instalações físicas realizadas nas escolas da rede pública durante o ano de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. “Recebemos a notícia, tanto do ministro quanto dos organizadores do Enem, que as nossas escolas estão em excelentes condições e absolutamente preparadas para receberem os participantes do Enem.”

De acordo com o diretor do CEM Júlia Kubitschek, professor Eli Mendes de Lacerda, a visita do MEC à escola dá mais visibilidade, também, à rede em geral, que tem trabalhado pela qualidade do ensino. “Podemos mostrar que a escola pública tem potencial e referencial. O Governo do Distrito Federal pode, dessa maneira, apresentar a excelência das unidades públicas”, ressaltou.

Com informações da Agência Brasília