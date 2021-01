PUBLICIDADE

Três militares do Exército são alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF) nesta terça-feira (26). O trio integra um grupo de posse, porte e comércio ilegais de arma de fogo.

Segundo as investigações da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF), os militares facilitavam a concessão de registros de arma de fogo a pessoas que não preenchiam os requisitos legais.

Eles seriam associados a despachantes e colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (os chamados CACs). Os suspeitos recebiam pagamentos ilícitos e concediam certificados de registros (CR) e certificado de registro de arma de fogo (CRAF).

Ao todo, foram nove prisões, sendo seis temporárias e três em flagrante posse ilegal de arma de fogo. Foram cumpridos ainda 26 mandados de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas em Samambaia, Ceilândia, Riacho Fundo, Planaltina, Estrutural, Núcleo Bandeirante e em Luziânia-GO.

Cerca de 150 policiais civis e 15 militares do Exército participam da ação, batizada de Operação Cricket. O Exército Brasileiro colaborou com as investigações.