Militar do exército é preso ao tentar matar desafeto

PUBLICIDADE

Policiais civis da 14ª DP prenderam um militar do Exército Brasileiro responsável por efetuar disparos de arma de fogo contra um desafeto durante uma festa realizada em uma chácara no Gama. O soldado foi preso em flagrante, nesse sábado (22), pela prática de homicídio tentado.

Por volta das 22h desse sábado, os policiais da foram comunicados acerca de ocorrência em que três indivíduos haviam sido baleados em uma festa nas proximidades da UNB/Gama. Em diligências no local do crime, constatou-se que estava ocorrendo uma festa de aniversário com aproximadamente 100 convidados, sendo que, após algumas horas de evento, o militar teria ido ao banheiro e se encontrado com um desafeto, ocasião em que sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima.

Mesmo ferida, a vítima passou a lutar contra o militar com o intuito de desarmá-lo, ocasião em que foram efetuados outros disparos, atingindo um homem que acompanhava o militar, bem como o próprio autor dos disparos.

Após a confusão generalizada, todos os convidados saíram do evento e os três indivíduos baleados (inclusive vítima e autor) foram socorridos ao HRG, onde receberam eficaz atendimento médico de urgência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As autoridades lavrou o auto de prisão em flagrante e indiciou o militar pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, sendo, em seguida, acionada uma equipe do Exército Brasileiro para a escolta e custódia do preso.

As informações são da Polícia Civil