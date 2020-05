Mil máscaras são distribuídas para a população de Samambaia

PUBLICIDADE 

Cerca de mil máscaras foram distribuídas no morro do sabão, na expansão, e nas principais avenidas de Samambaia. A prioridade era entregar o equipamento às pessoas que estavam no local e não usavam máscaras. Elas também foram alertadas sobre a obrigatoriedade do uso.

Atendendo o Decreto n° 40.648, de 23 de abril de 2020, que trata sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção no Distrito Federal, a Administração Regional de Samambaia, em parceria com órgãos do governo, entregaram mil máscaras para moradores da cidade.

“O governador Ibaneis Rocha tem prestado toda assistência necessária à população nesta pandemia”, agradeceu o administrador Gustavo Aires. Para ele, esse é um fruto da assistência que a gestão pública tem prestado em decorrência do novo coronavírus, mas que todos precisam fazer a sua parte. “Pedimos constantemente para que se puder, a pessoa só saia de casa em casos necessários. Essa é uma doença séria e que precisa do apoio de cada pessoa”.

Essa foi uma ação integrada entre a Secretaria de Governo, além das pastas de cidades, segurança pública, DF Legal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Ações na RA

Por conta do aumento de casos confirmados de Covid-19 na RA e para conscientizar a comunidade, um carro de som tem passado pelas áreas de maior circulação falando sobre a importância do isolamento social. Além disso, nesta semana, iniciaram os testes em massa no Anexo da Administração.

O agendamento está sendo realizado pelo site testa.df.gov.br e em dois dias, já foram realizados cerca de mil testes.

Com informações da Agência Brasília