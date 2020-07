Michelle Bolsonaro lança, em Ceilândia, campanha para recrutar voluntários para estudo clínico contra covid-19

PUBLICIDADE

No final da tarde desta terça-feira (21), às 17h, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, em parceria com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e outras autoridades dos governos federal e local, realizam, em Ceilândia, mais uma mobilização da campanha #500VoluntáriosJá.

A campanha tem como objetivo recrutar voluntários para participação de estudo clínico com nitazoxanida, medicamento mais conhecido como Anitta, que apresentou eficácia de 94% nos testes in vitro ao impedir a replicação do novo coronavírus.

As autoridades, incluindo o Secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo (representando o governador Ibaneis Rocha), participarão da cerimônia de lançamento do posto de atendimento para covid-19 montado na Unidade Básica de Saúde nº 9 de Ceilândia.

Os voluntários podem ser pessoas com sintomas iniciais gripais, como febre, tosse e fadiga, ou confirmação de Covid-19. Os participantes do estudo são testados para o coronavírus e, em caso positivo, recebem os remédios para tomar em casa e são acompanhados por oito dias pela equipe médica. Em seguida, devem retornar para refazer os exames.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nitazoxanida

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), vinculado ao MCTI, utilizou inteligência artificial em testes com 2 mil fármacos e identificou cinco remédios com potencial para combater a proliferação do novo coronavírus. Na ocasião a nitazoxanida reduziu em 94% a carga viral nas células infectadas.

Com aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), o ministério deu início a dois protocolos de testes com o medicamento. O primeiro é direcionado para pacientes com sintomas de pneumonia. Com a participação de 500 voluntários com Covid-19 os pesquisadores poderão publicar os resultados dos estudos e determinar a eficácia da nitazoxanida no tratamento da Covid-19.