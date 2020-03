Metrô-DF intensifica limpeza de trens, bloqueios e bilheterias

PUBLICIDADE 

O Metrô-DF decidiu adotar algumas medidas contra o novo coronavírus (Covid-19). Muitas delas são relacionadas a limpeza e higiene.

Desde a semana passada, a equipe da limpeza reforçou a higienização dos trens, que com detergentes e desengraxantes homologados. Os funcionários também estão higienizando estruturas metálicas, cadeiras, pega-mãos, bloqueios e bilheterias com álcool gel 70%.

Os trens tiveram as janelas basculantes abertas para que o ar circule melhor nos vagões.

Home office e anúncios

Na última sexta-feira (13), a Diretoria Colegiada do Metrô-DF aprovou uma série de medidas internas, como teletrabalho para empregados da área administrativa que fazem parte do grupo de risco ou residem com parentes nessa condição.

Como forma de esclarecer a população, tem divulgado pelo sistema de som das estações e dos trens mensagens para informar aos usuários sobre os cuidados e a prevenção ao Covid-19.

Com informações da Agência Brasília