Metrô-DF inicia décimo ciclo de desinfecção com quaternário de amônio

PUBLICIDADE

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) promoveu o décimo ciclo de desinfecção com quaternário de amônio, um composto aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e amplamente utilizado na China e em outro locais do mundo. A ação é feita durante a madrugada, quando não há circulação de pessoas. Com informações da Agência Brasília.

O quaternário de amônio é capaz de extermina vírus, bactérias, fungos e ácaros. Além disso, o composto forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado por mais tempo. Desde o início de abril, os profissionais realizam esse processo de limpeza nos trens e nas estações do Metrô-DF, como medida adicional de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. A cada semana, todo o sistema – trens, estações e demais unidades administrativas e operacionais – passa por desinfecção. No oitavo ciclo, as estações de Ceilândia, região que apresentou aumento no número de casos, receberam duas aplicações do produto.

Até agora, foram usados 23,4 mil litros do quaternário de amônio diluído. A aplicação do produto continuará sendo feita a cada semana, por tempo indeterminado. Esse processo de higienização se soma às demais ações que Metrô-DF tem adotado desde 9 de março, dois dias antes de a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar pandemia por coronavírus.

Volume de quaternário de amônio diluído utilizado, até agora, na desinfecção

Além da aplicação do quaternário de amônio, a companhia continuará com a limpeza diária dos trens e das estações, além do reforço entre viagens na Estação Central e nos terminais de Ceilândia e Samambaia, sobretudo nas estruturas metálicas, cadeiras, pega-mãos e bilheterias. Para a limpeza diária e constante, foi adotado o uso do peróxido de hidrogênio. O reforço da limpeza nas superfícies metálicas e bilheterias das estações é feito a cada 30/40 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE