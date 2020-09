Metrô-DF: estações das quadras 106 e 110 Sul já estão funcionando

PUBLICIDADE

Após 2 anos e 1 mês de obras, as estações do Metrô-DF 106 Sul e 110 Sul estão prontas para uso. O GDF fez a inauguração na manhã desta quarta-feira (16).

As estações são iguais às que já existem na Asa Sul e contam com 15 lojas e uma sala comercial. Elas compreendem as passagens subterrâneas para os Eixos W e L, acessos externos às estações e elevadores. Uma grande diferença é que ainda não há escadas rolantes, mas o vice-governador Paco Britto afirmou na inauguração que elas serão instaladas em breve.

O horário de funcionamento será o mesmo: de segunda a sábado, de 5h30 às 23h30, e aos domingos e feriados, de 7h às 19h.

Foram investidos R$ 35,8 milhões na conclusão das obras. As novas estações devem beneficiar um número estimado de 6 mil passageiros por dia, que terão acesso facilitado a lugares como o Cine Brasília, faculdades, prédios comerciais e residenciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, aproveitou a solenidade para exaltar os funcionários da companhia. “Mesmo com a pandemia, com todos os esforços concentrados na segurança dos usuários e empregados, mantivemos o sistema com 100% de sua capacidade e demos continuidade às obras”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília