Metas para 2020 divulgadas

Nesta quarta-feira (18) a direção do Instituto de Gestão e Estratégia de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) apresentou no Palácio do Buriti, o balanço das ações de 2019. São iniciativas que melhoram a assistência e os serviços da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Iges-DF também apresentou as metas para 2020 que incluem a construção de sete Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e reformas no Hospital de Base.

“Trabalhamos muito para o bom funcionamento do instituto. Mostramos a todos, inclusive à população, que o instituto vinha para contribuir com a assistência à saúde no Distrito Federal. Foi um período de trabalho árduo, mas com muitas transformações.

O trabalho e os resultados foram muito expressivos”, ressaltou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, evidenciando a importância do modelo de gestão para a melhoria da saúde no Distrito Federal.

Entre as ações relacionadas no balanço de gestão do Iges-DF estão as melhorias realizadas em seis UPAs, no Hospital de Base e no Hospital de Santa Maria, a contratação de mais de 3 mil profissionais de saúde, e a abertura de 85 leitos nas unidades do Iges-DF.

O instituto também adquiriu, ao longo do ano, uma série de equipamentos, passou a contar com um prédio com cinco pavimentos, galpão com câmeras frias para a criação da central de distribuição e logística de medicamentos e equipamentos. Ainda foi lançado o Projeto Humanizar, que recebeu 100 monitores para fazer o acolhimento aos serviços de saúde.

“Muito trabalho e muitas coisas foram realizadas durante o ano. Trabalho em conjunto e em parceria. As ações são executadas sempre na busca de uma assistência mais humanizada. Precisamos de dedicação e comprometimento para o cumprimento das metas para 2020”, destaca o diretor-presidente do Iges-DF, Francisco Araújo.

Os diretores do instituto apresentaram as 15 metas estruturantes para 2020. O conjunto de metas incluem a reforma da eficiência energética, a reestruturação e ampliação dos serviços oncológicos, implementação do novo prontuário eletrônico, implantação de uma plataforma de ensino, reestruturação da Unidade de Psiquiatra, reforma de Bloco de Emergência do Hospital de Base, e abertura e habilitação de sete UPA.

O Projeto de Lei nº 748/2019 que viabiliza a implantação das sete UPA já foi aprovado. Estão sendo tomadas as providências para garantir a construção de unidades de pronto atendimento nas regiões de Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo II, Planaltina, Paranoá e Vicente Pires.

Com informações da Agência Brasília.