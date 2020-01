Mesmo sabendo que é um direito, cidadão faz questão de agradecer atendimento na UPA

PUBLICIDADE 

Gratidão era a expressão que o consultor jurídico Carlos Alberto Mendes Carvalho dizia ao abraçar calorosamente a gerente da UPA de Sobradinho II, Telma Maria Moreira, por dirigir a UPA onde seu irmão, Willian Mendes Carvalho, 62 anos, foi acolhido e atendidos com suporte médico e tratamento humanizado.

Morador de Sobradinho, Willian chegou à unidade com crise convulsiva e acidente vascular encefálico, no dia 18 de janeiro. O quadro era extremamente grave e foi prontamente atendido pelo médico Rafael Figueiredo que reverteu o caso do paciente.

Internado na unidade há dez dias, Willian teve uma melhora significativa, e a família, representada pelo irmão Carlos, procurou a gerência para agradecer a toda equipe da unidade.

Emocionado, Carlos Alberto visitou leitos e fez questão de cumprimentar os colabores que estavam de plantão. “Estou profundamente agradecido ao atendimento feito ao meu irmão. A saúde do Distrito Federal melhorou muito no último ano. Essa unidade daqui de Sobradinho faz um atendimento maravilhoso aos pacientes“, comenta Carlos.

A família chegou a Brasília em 1958 e utiliza a saúde pública para o tratamento do irmão e de quase toda família. Já foram atendidos no Hospital de Base e sempre quando necessitam de emergência vão até a UPA de Sobradinho.

A unidade foi reformada e reestruturada em maio de 2019 assim que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) assumiu a gestão. O instituto Foi aumentando o quadro de profissionais de saúde, equipamentos e leitos. “Nossa intenção é proporcionar saúde de qualidade e dar a população do Distrito Federal a atendimento digno. Pois ter saúde é ter dignidade”, afirma o presidente do Iges-DF, Francisco Araújo.

Na unidade de Sobradinho são atendidas em média 190 pacientes por dia, com nove médicos plantonistas, nas áreas de clínica médica, odontologia e emergência e estabilização em pediatria. A gerente Telma Maria Moreira, está há dois anos à frente da UPA e procura estar ao lado dos pacientes monitorando qualidade no atendimento e resolutividade. “Minha missão é trabalhar a prevenção e educação dos nossos pacientes. Nossa UPA está de preparada para atender a comunidade local e acolher os pacientes da maneira mais humanizada possivel”, relata a enfermeira.

Assim como a UPA de Sobradinho, todas as UPAs do DF foram reformadas e tiveram seus estoques de medicamentos e insumos regularizados, bem como suas equipes recompostas com a contratação de mais de 900 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermeiros.