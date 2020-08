Mesmo em pandemia, obras no Sol Nascente/Pôr do Sol seguem

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem dado prosseguimento às obras no Sol Nascente/Pôr do Sol mesmo em pandemia. Após quase um ano da transformação do setor em região administrativa, algumas ações já foram registradas.

Uma das obras é de pavimentação. Serão utilizadas 294 toneladas de massa asfáltica para pavimentar 2,8 mil m² no conjunto H da QSC 2. Em maio, o Conjunto I também foi asfaltado.

A Novacap e a Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol contabilizam mais de seis quilômetros de asfalto no primeiro semestre de 2020, além de mais de 30 mil m² de melhorias de estradas. Também há um foco na manutenção da cidade, com serviços de zeladoria como limpeza e recolhimentos de lixo, entulho e restos de poda, reparos de buracos nas pistas, reformas de bocas de lobo, entre outras ações.

Entregas

Além das obras, 2020 foi um ano de entregas para a cidade. Entre elas, a Escola Classe JK, no Trecho 1, para atender mais de 900 alunos do ensino infantil e fundamental. Também foram entregues 400 chaves no Empreendimento Imobiliário Parque do Sol. Veja algumas das realizações:

Com informações da Agência Brasília