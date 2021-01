Mesmo com vacina, Ibaneis mantém restrição de horário a bares e restaurantes

PUBLICIDADE

Willian Matos e Catarina Lima

O governador Ibaneis Rocha declarou nesta segunda-feira (25) que não pretende derrubar a restrição de horário imposta a bares e restaurantes do Distrito Federal. Desde o dia 1º de dezembro de 2020, estes comércios só podem funcionar até às 23h.

Ibaneis afirmou que sabe da reclamação dos empresários do setor. Embora também já haja vacina disponível para parte da população, o governador afirmou que, por ora, vai tentar manter os números da covid-19 baixos.

“Eu vou manter a restrição. Nós tivemos uma resposta muito positiva, é tanto que os números aqui no distrito federal estão caindo, ao contrário do que vem acontecendo em outros locais do Brasil”, citou o governador. “A gente entende a reclamação de todos eles [comerciantes], sabe do impacto que ocorre na parte da economia, mas nós temos que nos preocupar com a nossa rede hospitalar e com a saúde da população”, prosseguiu.

Ainda sobre os números da covid-19 no DF, Ibaneis comemorou a queda na média móvel dos casos e citou as cirurgias eletivas, que foram suspensas em 2020 para que fosse priorizado o atendimento a pacientes com covid-19. “Nós temos outras prioridades que dizem respeito não só à covid, mas ao atendimento das cirurgias eletivas, que foram prejudicadas no ano de 2020 por conta do atendimento à covid.”

“Nós temos que cuidar da saúde da nossa população. isso pra nós é mais prioridade do que abrir bares e restaurantes.”

Vacinação a professores

O chefe do Executivo local trabalha para que professores das redes pública e privada sejam vacinados até março deste ano. O retorno às aulas presenciais nas redes de ensino está previsto para o dia 9 de março, e o governador pretende manter a data.

“Espero que, até março, no início as aulas, a gente consiga também vacinar os nossos professores para iniciar as aulas no Distrito Federal de forma presencial”, declarou Ibaneis. “O retorno da aula presencial já está previsto para o dia 9 de março. Nós queremos é proteger os nossos professores para que a gente possa ter um nível de segurança maior.”