Mesmo com reunião marcada, Flávia Arruda é criticada por colegas da bancada

A reunião com o secretário de Educação, Leandro Cruz, agendada para esta quarta-feira (15) pela líder da bancada federal, deputada Flávia Arruda (PL), já vinha sendo cobrada pelos representantes federais que consideraram “lenta” a atuação da parlamentar no agendamento do encontro. Integrantes da bancada do DF no Congresso Nacional consideram que a líder tem “resguardado” o governo local quando a pauta é crítica.

Após três semanas o Ofício nº 131/20, assinado pela deputada Paula Belmonte (Cidadania), foi atendido e a bancada do DF deve questionar ao secretário questões relacionadas à merenda escolar. Parlamentares federais, no entanto, esperavam ser recebidos diretamente pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), o que não está programado para acontecer.

Alguns parlamentares e assessores que conversaram com a reportagem têm criticado a atitude de Flávia Arruda por, segundo eles, estar usando a liderança do grupo para “amenizar a vida do governo”.

A reunião de amanhã, no entanto, será para cobrar explicações à gestão da Educação, mas questionamentos mais delicados devem ser respondidos por meio de ofício futuro. Segundo um parlamentar federal, cabe à líder cobrar que os questionamentos sejam respondidos por inteiro.

Lembra o ofício protocolado pela deputada Paula Belmonte que a bancada federal “destinou dezenas de milhões de reais de recursos de emenda parlamentar de bancada, […] para execução de projetos estruturantes por parte da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, como construção de unidades escolares (escolas) e pavimentação de vias de acesso a escolas rurais, cujos valores ultrapassam R$ 50 milhões.”

“Diante do exposto, considerando que Vossa Excelência é Coordenadora da Bancada Parlamentar Federal do DF, solicito que seja articulada uma reunião com o Governador do Distrito Federal e/ou representantes da Secretaria de Estado de Educação e da Controladoria-Geral do Distrito Federal”, afirma o texto.

Em resposta à reportagem, a assessoria da deputada Flávia Arruda informou que, “Não há nenhuma tentativa de poupar o governador de qualquer questionamento, na verdade o papel da deputada como coordenadora é ser ponte, agregar e levar as pautas da bancada junto ao Executivo local”.