Mercado de trabalho busca 313 profissionais

Na sexta-feira (11), as agências do trabalhador do Distrito Federal estarão oferecendo 313 vagas de emprego.

Quase 60% delas reservadas para seis profissões, sendo 41 para açougueiros, 26 para auxiliar técnico eletrônico e 30 para cada uma dessas áreas: auxiliar de limpeza, operador de caixa, repositor de mercadorias e técnico em automação industrial. Os salários oferecidos nestas oportunidades variam entre R$ 1.060 e R$ 1869,28.

No setor de vendas de produtos alimentícios, muitas oportunidades. A maioria, para atendente de lanchonetes, onde 12 vagas estão abertas, com salários de R$ 1.200, mais benefícios. Mas também contemplam auxiliar de cozinha (10), sushiman (10), cozinheiro de restaurante (6), chapista de lanchonete (5), pizzaiolo (3), auxiliar nos serviços de alimentação (2), ajudante de confeiteiro (1), padeiro (1) e salgadeiro (1).

O maior salário oferecido nesta sexta-feira é de R$ 3 mil, mais benefícios. Dois tipos de profissionais podem se candidatar a receber este valor: contador, com nível superior, e gerente de serviços de oficina, cujo empregador não exige experiência nem escolaridade.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília