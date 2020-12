PUBLICIDADE

O brasiliense produziu menos lixo no Natal deste ano. Serviço essencial, a coleta de resíduos se manteve nos dias 24 e 25 de dezembro, e o volume recolhido foi 21% menor que no mesmo período de 2019. Com relações pessoais e de consumos impactados pelas necessidades de restrição para conter a pandemia de Covid-19, as festividades natalinas foram diferenciadas.

“Com certeza, a pandemia é um dos motivos para essa redução, já que teve influência no consumo. Se há menos consumo, há menos resíduos”, aponta o diretor de Limpeza Urbana em exercício, Francisco Morais. Nas ruas, as equipes do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) coletaram 4.398 toneladas nos dois dias, em todas as rotas de coleta do Distrito Federal. Em 2019, o volume foi de 5.574 toneladas.

De acordo com o gestor, na véspera de Natal, o volume de recolhimento se manteve na média de dias normais: foram 2.731 toneladas. Naquele dia, a coleta foi antecipada em algumas horas, como já é tradição. Geralmente, as equipes percorrem as cidades das 19h às 3h, mas o trabalho iniciou um pouco mais cedo: o último turno foi para as ruas a partir das 14h com cerca de 700 colaboradores.

“A antecipação ocorre para que tenha a possibilidade de concluir todas as rotas de coleta, sem pendências, para que o fluxo de carros nas ruas não prejudique os acessos e para possibilitar que os colaboradores que executam esse serviço essencial pudessem chegar em casa a tempo de celebrar com a família”, conta o diretor Francisco Morais.

Já no feriado, com serviço normal, o recolhimento foi abaixo do usual: 1.667 toneladas por todo o DF. “O volume de resíduos ainda é grande, mas bem menor que o registrado normalmente”, afirmou. A varrição também ocorreu normalmente no dia 24. Apesar da prontidão das equipes no dia 25, elas não precisaram ser acionadas, já que a circulação pela área central de Brasília foi reduzida em função da pandemia e ausência de grandes eventos natalinos.

Na véspera do Ano-Novo (31 de dezembro), as coletas convencional e seletiva também serão antecipadas, com o último turno iniciando às 14h. Por isso, os moradores devem colocar seus resíduos antes do horário convencional para garantir um bom serviço.

No primeiro dia de 2021, a coleta convencional é normal, embora não haja serviço de coleta seletiva. Para a varrição da área central, o SLU vai operar com equipes de plantão nos dias oficiais de feriado, como ocorre aos domingos.

“A recomendação aos moradores é observar os horários de coleta em cada quadra e acondicionar os resíduos no dia certo, antes do caminhão passar, para que não haja acúmulo. Como a frequência de coleta é em dias alternados, o resíduo colocado em período errado fica exposto”, explica o diretor de Limpeza Urbana em exercício.

Com informações da Agência Brasília