Menos de 20% das crianças do DF foram vacinadas no dia D

A Campanha Nacional de Vacinação contra a doença realizou o Dia D, nesse sábado (17), mas ainda está longe de atingir os 95% de vacinados. No Distrito Federal, somente 19,7% das crianças maiores de 1 ano e menores de 5 foram vacinadas contra a poliomielite.

O número chegou a 31,7 mil meninos e meninas. Quem ainda não vacinou os filhos, ainda há tempo. A campanha vai até o dia 30 deste mês e são 135 salas abertas apenas para este fim.

Além da vacinação contra a poliomielite, as salas estão abertas também para atualização da caderneta de vacina. Adolescentes menores de 15 anos devem comparecer aos locais para receber eventuais vacinas que estejam faltando.

Até o momento, 68.513 crianças e adolescentes de até 15 anos compareceram às salas de vacina. Desse total, 42.193 estavam com alguma dose pendente e completaram o cartão de vacinação. No período de janeiro a abril deste ano, nenhuma das vacinas do calendário infantil atingiu as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde.