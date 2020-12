Menor é apreendido pela PMDF por roubo de celular

PUBLICIDADE

Policiais do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) apreenderam menor por furto de celular em Sobradinho, por volta das 00:10 desta terça-feira (01).

Os policiais receberam denúncia de roubo de celular cometido por dois menores nas proximidades da BR 020. No local foram informados que um dos jovens foi atropelado e encaminhado ao hospital mais próximo para atendimento. O outro foi encontrado próximo a sua residência. Com ele foram encontrados dois celulares e uma faca, objeto usado para cometimento do crime.

O jovem foi conduzido à DCA para autuação e registro.

As informações são da PMDF