Menor de 16 anos atira contra Polícia e é apreendido

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe de GTOP 31 realizava o patrulhamento pela samambaia norte, quando recebeu a informação de que havia uma festa com som automotivo regada a drogas, bebidas e menores envolvidos.

Juntamente com os Prefixos dos Alunos do Curso de Formação de Praças -CFP VI, Prefixos do Tatico operacional rodoviário – TOR e viaturas de área do 11° Bpm de Samambaia,as Equipes de GTOP31 realizaram a abordagem na referida festa, porém aí perceberem a chegada das viaturas policiais,muitas pessoas tentaram correr dispensando objetos,bebidas,drogas entre outros.

Neste momento,um menor de idade efetuou seis disparos contra as equipes policiais e saiu correndo com a arma na mão,ele foi alcançado e apreendido de posse da arma de fogo que ainda estava quente dos disparos realizados.

Questionado,ele informou que tinha comprado a arma de fogo pela quantia de R$ 2.000,00 reais em Luziânia GO e que usava para se defender,tendo em vista ter desafetos pela região.