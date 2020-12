Menina moradora da Cidade Ocidental pede cateterismo de presente de Natal

PUBLICIDADE

A estudante Maria Júlia Fontenele Neves, de 11 anos, moradora da Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, pediu um cateterismo de presente de Natal. O pedido foi feito por meio de uma carta escrita ao Papai Noel. A criança foi diagnosticada com uma cardiopatia grave, conhecida como síndrome do “meio coração”. Ela já passou por oito cirurgias e espera por um cateterismo desde setembro deste ano.

Maria Júlia explica, por meio da carta, que tem sofrido com o inchaço em algumas partes do corpo. Devido a isso, ela pede o exame cardíaco de presente.

“Este ano aconteceu uma coisa que me deixou chateada, eu comecei a inchar em algumas partes do corpo. Contei para minha mãe, ela falou com a médica, que disse que eu precisava fazer um cateterismo (…). Este ano meu presente seria esse”, escreveu.

Os médicos que a acompanham relataram que o exame torna possível identificar o tratamento mais adequado para diminuir os inchaços do corpo e melhorar a qualidade de vida da menina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe da menina, Arilene Maria Fontenele, de 41 anos, informou ao Portal G1 que a filha aguarda há três meses pelo procedimento.

Na rede particular, o tratamento de Maria Júlia custa em torno de R$ 150 mil e a família não teria como arcar com o valor. Devido a isso, a família percorre 200 km, da cidade ocidental até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em busca do tratamento para a criança. A unidade hospitalar fica localizada em Goiânia-GO.

Na última terça-feira (8), Maria Júlia escreveu a carta com o pedido inesperado.

“Não acreditei. Ela já está sem esperança, porque toda semana eu falo que vai dar certo e não conseguimos”, comentou Arilene ao Portal G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a repercussão do caso, médicos e diretores de hospitais entraram em contato com a família oferecendo o cateterismo como presente de Natal. A internação da Maria Júlia está agendada para este sábado (12).

De acordo com a mãe, a criança já começou a tomar a medicação e se prepara para passar pelo exame.