Membros da bancada do DF no Congresso definem rumo da MP da Segurança Pública na capital

Nesta sexta-feira (11), parlamentares membros da bancada do DF no Congresso Nacional chegaram a um acordo dobre a MP 971, que trata do reajuste das forças de segurança pública do Distrito Federal. O relator da MP, o deputado federal Luis Miranda (DEM/DF), vai atender as emendas do texto que não influenciem no financeiro da União.

Os parlamentares na reunião saíram com algumas missões específicas, tudo para acelerar a tramitação do texto.

Muito próxima do Palácio do Planalto, a deputada Bia Kicis vai tratar do assunto com o governo federal e a base. Érika Kokay (PT) será responsável por articular com a oposição. O MDB receberá a orientação de Tadeu Filippelli em favor da aprovação integral e célere da matéria. Da mesma forma agirá Paula Belmonte, junto ao partido Cidadania, e Júlio César, no Republicanos.

Caberá a deputada Flavia Arruda, coordenadora da bancada do DF, levar ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM/RJ), o pedido para uma reunião na segunda-feira (14).

No entendimento do relator da MP 971, Luis Miranda, a ideia é fazer com que o texto vá ao Plenário com a anuência do Governo Federal e apoio dos líderes. “A reunião foi muito produtiva. Temos certeza que estamos construindo um texto bem lapidado para que consigamos aprovar a MP o quanto antes. Será uma vitória para a Segurança Pública e à população do DF”, diz.

Participaram da reunião os deputados Érika Kokay, Tadeu Filippelli, Bia Kicis, Paula Belmonte, Júlio César, Luis Miranda e Flávia Arruda.