Megaoperação revela novas fraudes na Saúde do DF

PUBLICIDADE

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram às ruas novamente na manhã desta quinta-feira (10) no combate a fraudes na Secretaria de Saúde do DF.

Desta vez, são alvos as gestões de 2009 a 2015, e não a atual. A operação desta quinta (10), batizada de Gotemburgo, teve início após dados de provas obtidas pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro.

Ao todo, de acordo com as investigações foram fraudadas cerca de 11 licitações para compra de equipamentos, lesando o erário em quase R$ 350 milhões.

Entre os investigados, estão os ex-secretários da gestão Agnelo Queiroz, Elias Miziara e Rafael Barbosa. Ambos foram denunciados em julho de 2019 por crimes de associação criminosa, peculato e fraude em licitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Elias Miziara e Rafael Barbosa, a operação também mira os seguintes nomes:

Andreia Estelita Perne

Claudio Albuquerque Haidamus

Daniel Veras de Melo

Edcler Carvalho Silva

Flavio Rogério da Matta

Gaetano Signorini

Gustavo Estelitta

José de Moraes Falcão

Ivan Castelli

Marcia de Andrade Oliveira Cunha Travassos

Mariana Estelita

Miguel Iskin

Renato Lyrio de Mello

Roberto José Bittencourt

São cumpridos 46 mandados judiciais no Distrito Federal e nos estados de Rio de Janeiro e Goiás. No DF, há mandados sendo cumpridos no Lago Norte e em Águas Claras.