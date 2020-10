Medicina ganha destaque em meio à pandemia

PUBLICIDADE

O dia 18 de outubro é reservado no calendário para homenagear os médicos, o papel deles na promoção da saúde da população. A categoria se mostra incansável em orientação para uma vida saudável, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Comemorada em vários países, a data – também celebrada pela Igreja Católica como Dia de São Lucas, padroeiro dos médicos – ganha destaque, este ano, em meio ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.

“Tenho o maior prazer em dizer que os médicos da nossa rede pública salvam vidas, são pessoas muito importantes e possibilitam um atendimento de qualidade e segurança ao paciente”, ressalta o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

Dedicação constante

“O paciente precisa sempre da figura do médico, aquele que tem a dedicação como parte da sua formação, aquele que abdica do seu tempo de vida, do contato com a família”, reforça o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez. “Ser médico é fazer uma entrega. É com todo louvor que parabenizamos todos esses profissionais.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Médica do Sistema Único de Saúde (SUS) há 30 anos e atuando no DF há duas décadas, a superintendente da Região de Saúde Oeste, Lucilene Florêncio, é especializada em ginecologia e obstetrícia – área que define como “o momento mais sublime, que é o nascimento, a vida”.

Sobre o desafio de coordenar uma região populosa e com alto índice de vulnerabilidade, ela se mostra confiante por trabalhar junto a uma equipe que, conforme sua avaliação, exerce a medicina com amor. É com essa mesma dedicação que ela atua. “Sou muito feliz e grata a Deus por ter me permitido sair de uma cidade do interior e passar do em vários lugares do país dando minha contribuição”, comemora.

As informações são da Agência Brasília