Médica é encontrada morta nas dependências do HRT

Uma médica foi encontrada morta nas dependências do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) na tarde desta quarta-feira (25). As causas da morte ainda são desconhecidas.

Até então, o que se sabe é que a médica, identificada como Cecília, foi encontrada morta em um local destinado ao descanso de funcionários.

A Secretaria de Saúde emitiu nota sobre o caso. No texto, a pasta afirma que está contactando a família a respeito do óbito, e que se solidariza com a perda. Leia na íntegra:

A Secretaria de Saúde informa que uma servidora faleceu nas dependências do Hospital Regional de Taguatinga na tarde desta quarta-feira (25). Os familiares estão sendo contactados e todos encaminhamentos sendo realizados. A Secretarias de saúde se solidariza com os familiares, amigos e colegas pela perda

