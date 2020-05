MDB ganha reforço na Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE 

Com a saída de Celina Leão da Câmara dos Deputados, o suplente Tadeu Filippelli voltou à casa para tocar seu quarto mandato como deputado federal.

Figurinha tarimbada na política do Distrito Federal, Filippelli foi vice-governador, administrador de São Sebastião, duas vezes secretário de Obras, Diretor da Agência de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e deputado distrital. O deputado também é presidente de honra do MDB-DF.

Filippelli foi empossado na última quinta-feira (21), em cerimônia discreta por conta da pandemia do novo coronavírus. Após o juramento, o deputado disse que chega com muita garra para trabalhar. “Nesse momento difícil que vivenciamos, terei a honra de contribuir com o país, mas principalmente com o nosso Distrito Federal.”

O político substitui Celina após o governador Ibaneis Rocha nomeá-la secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal.