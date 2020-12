Mau exemplo: moradores da 306 Sul bloqueiam carros ao estacionar

PUBLICIDADE

Moradores do Bloco C da 306 Sul têm sofrido diariamente com um mau hábito de vizinhos. Diariamente, alguns motoristas decidem estacionar atrás de carros que estão guardados corretamente nas vagas destinadas, impedindo estes de saírem quando é preciso.

Veja um exemplo:

Moradora da quadra há mais de 50 anos, a veterinária Magdalena Tsolakis conta que moradores, comerciantes e visitantes cometem a infração. E mais: o problema atravessa décadas. “Isso ocorre desde o início da década de 1980. Virou uma tradição”, lamenta.

Como é possível ver no vídeo acima, alguns motoristas acabam empurrando os carros para poderem sair. Já Magdalena não pode usar dessa técnica. “Sou deficiente física, com prótese no quadril. Não posso, de forma alguma, empurrar um carro.”

“As pessoas não sabem respeitar os limites. O errado acaba se tornando tradição.”

A moradora reivindica ações do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Magdalena conta que, apesar de o problema ocorrer há anos, o órgão nunca o combateu. “Queremos reorganização das vagas, sinalização, mais duas vagas destinadas aos deficientes físicos e multa para quem para nas calçadas”, pede.

Síndico de um dos blocos da SQS 306, Cláudio Vitório Falesic afirma que a situação é antiga porque, com o tempo, a população foi adquirindo mais automóveis do que o previsto no momento da construção. “A quadra não tem espaço para a quantidade de carros que a gente têm. Ela foi criada para que cada apartamento tivesse um único carro. Hoje, você tem uma média de três carros por unidade”, explica.

Falesic conta ainda que o fato de a quadra ser tombada dificulta a criação de mais vagas — ou outro tipo de intervenção. “Não tem muito o que ser feito aqui na quadra, não.”

À reportagem, o Detran-DF aponta que foram emitidas cerca de 200 notificações na região da 306 Sul. Em toda a capital, registrou-se 87.337 infrações diversas. O departamento afirma ainda que intervenções como a criação de mais vagas é de responsabilidade de órgãos como a Administração Regional e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). Porém, como disse o síndico acima, a região é tombada.