Máscaras: mais de 37 mil pessoas e 18 mil estabelecimentos fiscalizados

No Distrito Federal, os primeiros dias de fiscalização do uso das máscaras, realizados pela força-tarefa criada pelo GDF com intuito de enfrentar a pandemia de coronavírus, já abordou 37.131 pessoas e visitou cerca de 18 mil estabelecimentos comerciais.

O resultado tem se mostrado positivo: apenas duas pessoas foram multadas e nenhum estabelecimento foi punido. Este é o balanço parcial divulgado pela secretaria DF Legal nesta sexta-feira (22).

O trabalho vem sendo feito diariamente por dez órgãos do GDF, mobilizados nas ruas para orientar e fiscalizar o uso do protetor facial, essencial no combate à proliferação do novo coronavírus. A obrigatoriedade do uso do acessório em espaços públicos começou em 30 de abril, mas a aplicação de multas para quem estiver sem a proteção só passou a valer na última segunda-feira (18) – o Decreto 4077/2020 prevê multa de R$ 2 mil para pessoas que descumprirem a lei, e R$ 4 mil para estabelecimentos em que funcionários estiverem sem o equipamento.

Consciência

Mas não é tão somente uma ação fiscalizatória, mas também de conscientização da população sobre a importância da máscara. O GDF tem distribuído as peças a pessoas que não têm condições de comprá-la ou produzi-la, bem como orientado sobre como colocá-la no instante da abordagem.

“Esse baixo número de infrações aplicadas demonstra que a população tem entendido que não é só cumprir a lei, mas sim que há a necessidade de preservar a saúde do cidadão e a dos que estão em seu redor ”, destacou o secretário da DF Legal, Gutemberg Tosatte.

Vinte e três cidades e regiões do DF já foram visitadas pelos 300 servidores que participam da fiscalização. Além do DF Legal, compõem a força-tarefa Divisa, Secretaria de Transporte e Mobilidade, Secretaria de Governo, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Procon, Detran, Ibram e Seagri.

Serviço

FISCALIZAÇÃO – USO DE MÁSCARAS NO DF

(PERÍODO: 18 a 21 de maio)

PESSOAS ABORDADAS: 37.131

MULTAS: 2

ESTABELECIMENTOS VISTADOS: 17.800

MULTAS: Nenhuma

CIDADES/REGIÕES VISITADAS: 23

(Águas Claras, Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro, Estrutural, Gama, Guará, Lago Sul, Lago Norte, Nucleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Plano Piloto, Riacho Fundo, Rodoviária/Brasília, Samambaia, Sobradinho, Sudoeste, São Sebastião, Sol Nascente, Taguatinga e Vicente Pires)

Com informações da Agência Brasília