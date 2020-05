Marinésio é condenado a 10 anos de prisão por assassinato

PUBLICIDADE 

Marinésio dos Santos Olinto, 41 anos, foi condenado, nesta quinta-feira (7) a 10 anos de prisão por estupro de uma jovem moradora do Paranoá (DF). O assassinato aconteceu em abril de 2019 mas ele só confessou após ser preso, em agosto do mesmo ano. O caso está em segredo de justiça e os dados da sentença não estão disponíveis.

Marinésio era cozinheiro e estava desempregado desde junho de 2018, quando deixou a empresa terceirizada onde trabalhava. Apesar de não ter antecedentes ou processos judiciais, ele confessou o assassinato de Genir Pereira de Sousa, 47 anos, em junho deste ano. Funcionária de uma pizzaria, ela desapareceu em 2 de julho e, dez dias depois, o corpo foi encontrado.

Marinésio é casado e pai de uma adolescente de 16 anos, que deixou no colégio antes de dar carona a Letícia. O homem negou fazer transporte clandestino na Chevrolet Blazer prata que usou no crime. No carro, os agentes encontraram o celular da advogada atrás do banco e, no porta-luvas, relógio, fichário e material de estudo da vítima. Entre o momento que deixou a filha no colégio e o assassinato de Letícia Curado, Marinésio esteve na casa da irmã.