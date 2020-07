Marcada licitação para revitalizar últimas quadras da W3 Sul

PUBLICIDADE

A licitação das obras de revitalização das quadras 502 à 508 sul está marcada para o dia 21 de agosto. Esta é a última etapa do projeto de revitalização da W3 Sul, uma das principais avenidas do Distrito Federal.

O certame é dividido em três lotes de construção e contempla a readequação do sistema viário com estacionamentos, acessibilidade, paisagismo, além de obras complementares de drenagem e sinalização. O investimento previsto é de R$ 12.068.784,11.

Um dos destaques do projeto é a recuperação total das calçadas, que passará a ser única – e com piso igual em toda sua extensão, sem desníveis e totalmente adequada para o trânsito de pessoas.

Os recursos para a execução das obras nas quadras 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 514, 515 e 516 sul sairão dos cofres da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). No total serão investidos R$ 18 milhões na recuperação da W3 Sul.

“O dinheiro arrecadado com a venda de terrenos pela Terracap se transforma em obras e realizações que melhoram a vida em todo o DF”, afirma o presidente da Terracap, Izidio Santos.

“Nós estamos muito satisfeitos com a obra. Hoje, vemos os carros estacionando de forma correta, mantendo a via W2 ordenada e fluida. Temos agora calçadas de excelente qualidade, onde as pessoas podem andar com tranquilidade e que, com certeza, são exemplos para outras obras a serem executadas pelo GDF”, avalia o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, José Carlos, ao se referir às quadras 509/510 (já concluídas).

Com informações da Agência Brasília