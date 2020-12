Manifestantes queimam ônibus na DF-473

PUBLICIDADE

Por volta das 6h30 desta quarta-feira (23), manifestantes do Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, em São Sebastião fecharam a DF-473, atearam fogo a pneus e incendiaram um ônibus.

Os protestos são contra operação de derrubada de quatro prédios, pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), nessa terça-feira (22). Assim como ontem, os manifestantes interditaram a via.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para dar apoio. A via segue fechada na altura do núcleo rural.