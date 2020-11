Mais segurança para entrar e sair de condomínios da BR-020

PUBLICIDADE

Há pelo menos dois meses o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) realiza intervenções na BR- 020, de Sobradinho a Planaltina, para melhorar o tráfego e dar segurança aos motoristas. As obras vão beneficiar mais de 26 mil pessoas que moram nos condomínios localizados às margens da rodovia.

A lista de ingerências inclui instalação de sistema de drenagem, construção e reposicionamento de retornos, faixas de desaceleração e aceleração e pavimentação das alças de acessos aos condomínios Alto da Boa Vista, Nova Colina, Vivendas Nova Petrópolis, Recanto do Sossego e bairro Córrego Arrozal. A expectativa de término da obra é final de novembro.

“As adequações trazem mais segurança ao sair e entrar na BR, diminui o número de acidentes e disciplina o fluxo no local”, explicou o superintendente de Obras do DER/DF, Cristiano Cavalcante. Já estão pavimentados e liberados para tráfego o retorno em frente ao condomínio Alto da Boa Vista e os acessos à rodovia dos condomínios Alto da Boa Vista, Recanto do Sossego e do bairro Córrego Arrozal. As melhorias estão sendo executadas com mão de obra e recursos do próprio departamento.

“Esse conjunto de benfeitorias estava na lista de solicitações encaminhadas ao DER/DF como presente de aniversário para a cidade. Tratamos com prioridade porque são demandas antigas da comunidade”, explicou o administrador de Planaltina, Célio Rodrigues.

Moradora há oito anos do Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, a secretária-executiva Ana Paula Albuquerque, 39 anos, relatou que a obra era muito esperada porque na via de entrada e saída do condomínio em direção à BR-020 os acidentes, inclusive graves, são recorrentes. “Só transtorno, a via estava toda esburacada. Na seca, era só a poeira; na chuva, muita lama”, afirmou Ana Paula.

O chefe do 1º Distrito do DER/DF, Kenio Marcio Avelar, acrescentou que os serviços foram feitos em etapas, priorizando a terraplanagem, pavimentação e instalação do sistema de drenagem pluvial, para que os moradores não fossem prejudicados com a chuva. “Os trabalhos vão continuar ao longo do próximo mês com instalação de meios-fios, defensas metálicas e sinalização vertical e horizontal”.

Comerciante no Recanto do Sossego, Fernando Pereira, 55 anos, tem um restaurante em frente à nova entrada e saída para a BR-020 e comemorou a ação do governo: “Estou muito satisfeito com o que foi feito. Moro aqui há uns 30 anos e tenho percebido as melhorias. Estão cuidando melhor da nossa região”.

Agência Brasília