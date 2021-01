Mais segurança para condomínios às margens da BR-020

PUBLICIDADE

Os moradores do Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, próximo à BR-020, sentido Planaltina, receberam nessa sexta-feira (15), as obras de melhoria de tráfego no local finalizadas. O trecho recuperado pela Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) fica bem na altura da passarela. Pela manhã, um caminhão-pipa fazia a limpeza das pistas para que, na próxima semana, faixas horizontais de sinalização possam ser afixadas.

“Aqui era só terra e, quando chovia, empossava bastante água”, lembra o agente de segurança Marcelo Luís, 28 anos, que passa pelo lugar pelo menos duas vezes por semana para visitar o pai. “Também não tinha balão, nem quebra-mola, nada, e agora ficou perfeito.”

Foram mais de dois meses de trabalho envolvendo diretamente uma média de 30 homens por dia e recursos da própria empresa pública. Os serviços em frente ao Vivendas Nova Petrópolis começaram com drenagem pluvial, para conter a forte água da chuva que descia da via principal e alagava toda a entrada. O passo seguinte foi a terraplanagem para a pavimentação e o alargamento de um desvio que dá acesso ao condomínio e à rotatória. Na sequência, foram construídos meios-fios. Ao todo, foram usadas mais de 20 toneladas de massa asfáltica – desse total, 3 toneladas só para a construção de passagem de pedestre que vai até a passarela e à parada de ônibus, dando acessibilidade aos moradores.

“Essa ação direta do DER atende demanda antiga das pessoas que vivem nessa região”, explica o chefe do 1º Distrito do DER, Kenio Marcio Avelar. “Aqui no condomínio Nova Petrópolis os motoristas tinham uma dificuldade muito grande para circular. Aconteciam acidentes quase que diariamente.”

Uma novidade foi a instalação de radares nos dois sentidos da BR, limitando a velocidade a 60 km/h. “Desde o primeiro dia em que começamos as obras no local, os acidentes reduziram bastante”, compara Kenio. “Como não tinha rotatória ou quebra-mola, a batida era certa. Eu mesmo já vi algumas colisões por aqui”. O assistente administrativo Murilo Forélio, 31 anos, morador do condomínio, endossa: “Acredito que, com essas obras, vai ficar bom para todo mundo”.

Já estão pavimentados e liberados para tráfego o retorno em frente ao condomínio Alto da Boa Vista e os acessos à rodovia. A previsão do DER é que, na próxima semana, os trabalhos de melhoria de fluxo de carros também sejam finalizados em frente ao Condomínio Recanto do Sossego. “Estamos trabalhando com dedicação para atender toda essa comunidade com um serviço bem-feito”, destaca o Chefe do Núcleo de Manutenção do DER, Jaime Cândido.

As informações são da Agência Brasília