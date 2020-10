Mais R$ 2,39 milhões para escolas; no segundo semestre foram R$ 97 milhões

PUBLICIDADE

A Secretaria de Educação do Distrito Federal publicou no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (28), a liberação de mais R$ 2,39 milhões do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). Com mais essa quantia, são cerca de R$ 97 milhões investidos pelas coordenações regionais e escolas, em melhorias na rede pública de ensino do DF, no segundo semestre deste ano.