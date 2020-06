Mais quatro cidades terão postos para testagem de Covid-19 no DF

PUBLICIDADE

Há quase dois meses, a Secretaria de Saúde vem testando a população do Distrito Federal para a Covid-19 e já aplicou quase 190 mil testes rápidos. Os exames são feitos por meio do modelo drive-thru e indicados para pessoas com sintomas da doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Semanalmente, a testagem ocorre em dez postos montados em dez regiões administrativas. Na próxima semana, Recanto das Emas, Candangolândia, Riacho Fundo II e Jardins Mangueiral receberão os postos de testagem. Com a instalação destas unidades, os drives do Riacho Fundo I, Samambaia, Brazlândia e SIA serão desativados.

As alterações ocorrem a partir da avaliação do cenário epidemiológico de infecção pelo coronavírus no DF. Além disso, as mudanças têm por objetivo melhorar o fluxo de atendimentos à população.

A Secretaria de Saúde reforça que os habitantes das regiões não atendidas pelos postos drive-thru, e que estejam com sintomas da Covid-19, devem procurar a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima para ser atendido. O atendimento ocorre nas 172 unidades existentes. Já a testagem para o coronavírus, seja por teste rápido ou RT-PCR (swab) foi intensificada em 79 UBSs.

Os testes rápidos são seguros e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para realizá-los, o cidadão deve residir nas áreas cobertas pelos drives e fazer um cadastro no site teste.df.gov.br. Ao se cadastrar, o cidadão poderá visualizar as vagas disponíveis nos pontos de testagem, bem como agendar o exame. A disposição das vagas é atualizada a cada dois dias.

Novos postos

O drive do Recanto das Emas substituirá a unidade que estava em Samambaia. No entanto, a população desta região continuará sendo atendida no Recanto.

No Riacho Fundo II, a unidade substituirá a que funcionava até o final da tarde desta sexta (12) no Riacho Fundo I.

Na Candangolândia, a testagem chega substituindo o drive-thru do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Serão atendidos moradores da própria região, do Núcleo Bandeirante e do Park Way.

Os habitantes da Região de Saúde Leste – formada por São Sebastião, Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico, Jardins Mangueiral e Lago Sul – serão atendidos em duas unidades: no estacionamento do Estádio JK, no Paranoá e no Centro de Práticas Sustentáveis (Ibram), no Jardins Mangueiral. Os demais postos não sofrerão alterações ao longo da semana.

Veja os endereços de todos os postos de testagem que funcionarão de 15 a 19 de junho:

Agência Brasília